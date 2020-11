POL-NB: Zeugen nach Diebstahl einer Kabeltrommel samt Kupferkabel gesucht

Burg Stargard (ots) - In der Nacht vom 01.11.2020 zum 02.11.2020 kam es in der Bahnhofstraße in Burg Stargard zu einem Diebstahl einer Kabeltrommel samt 1000m Kupferkabel.



Nach bisherigen Erkenntnissen lag die Kabeltrommel auf einer gepflasterten Fläche neben der Fahrbahn in der Nähe der Tankstelle in Burg Stargard. Auf der Kabeltrommel befanden sich 1000m ummanteltes Kupferkabel. Die Kabeltrommel ist ca. 1000 kg schwer und hatte einen Wert von 1500 EUR.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die in der besagten Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen, Tatfahrzeugen oder dem Verbleib der Kabeltrommel machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601 300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



