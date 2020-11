POL-HST: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf dem Darß

Barth (ots) - Am Montag (02.11.2020) ereignete sich zwischen Zingst und Prerow ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.



Gegen 11:00 Uhr befuhr eine 39-jährige Deutsche aus der Gemeinde Schorssow mit ihrem PKW Skoda die Landesstraße aus Zingst kommend in Richtung Prerow. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand beabsichtigte sie nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden PKW Skoda und stieß mit diesem zusammen. Die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Prerow erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Die 39-Jährige blieb unverletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenssumme beträgt nach ersten Schätzungen etwa 40.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell