POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Grimmen (ots) -



Am 02.11.2020 gegen 18:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, auf Höhe

der Abfahrt Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen, in Fahrtrichtung

Lübeck ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 42-jähriger

weißrussischer Fahrer eines Sattelzuges befuhr die einstreifig

befahrbare Baustelle auf der BAB 20. Auf Höhe der benannten

Anschlussstelle kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der

Fahrbahn ab und fuhr sich in der Bankette fest. Es entstand

Sachschaden von ca. 20.000,-Euro, davon ca. 10.000,-Euro an der

Bankette. Der Sattelzug ist zur Zeit nicht fahrbereit. Personen

wurden nicht verletzt. Zur Bergung des Sattelzuges durch ein

Abschleppunternehmen musste die Autobahn in Richtung Lübeck voll

gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde vor Ort umgeleitet. Die

Unfallursache ist zur Zeit unbekannt.



