POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Verletzte Frau in Neubrandenburg aufgefunden

Neubrandenburg (ots) - Am 01.11.2020, gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über das Auffinden einer verletzten Frau informiert.



Eine Passantin hatte die Frau im Kulturpark verletzt aufgefunden und die Retter informiert. Bei der Frau befand sich ein Baby in einem Kinderwagen. Sofort kamen vier Funkstreifenwagenbesatzungen und die Kriminalpolizei zur möglichen Fahndung und Spurensicherung zum Einsatz.



Die 22-jährige Deutsche und ihr Kind wurden in das Klinikum verbracht. Das Baby ist unverletzt. Eine erste kurze Vernehmung der jungen Frau war erst heute möglich. Dabei konnten die Umstände des Sachverhaltes noch immer nicht vollständig aufgeklärt werden, es wird weiter ermittelt. Ob es sich um eine Straftat handelt, kann noch nicht gesagt werden.



Den derzeitigen Gerüchten in der Stadt Neubrandenburg und den sozialen Netzwerken möchten Staatsanwaltschaft und Polizei jedoch entschieden entgegentreten. Zudem erschweren diese Gerüchte die Ermittlungsarbeit und Suche nach unabhängigen Zeugen deutlich.



Sofern wir deutliche Erkenntnisse haben, werden wir unaufgefordert nachberichten.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell