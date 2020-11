POL-GÜ: Polizei sucht 59-jährige Frau Steinhaus aus Bützow

Details anzeigen Foto Vermisste Frau Foto Vermisste Frau

Bützow (ots) - ~Seit dem 25.10.2020 wird Carola Steinhaus aus Bützow vermisst. Die bisherige Suche führte nicht zum Auffinden der 59 Jährigen, die als suizidgefährdet gilt. Es wird vermutet, dass sie zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.



Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Sie ist circa 170 cm groß und schlank. Die Haare sind dunkel und sehr kurz geschnitten. Vermutlich trägt sie eine dunkelbraune Perücke mit, schulterlangen gestuften glatten Haaren.



Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthalt machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bützow (Telefon 038461-4240) oder jede andere Polizeidienststelle.~



