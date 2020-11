POL-HRO: 14-jähriger Rostocker vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen vermisste Person vermisste Person

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 14-jährigen Florian Kevin SCHULTZ aus Rostock.



Personenbeschreibung:



- 164 cm groß

- schlanke Gestalt, ca. 50 kg

- dunkelbraune kurze Haare

- blaue Augen Bekleidung:



- blaue Jacke

- graue Jeans

- blaue Turnschuhe Nach jetzigem Erkenntnisstand verließ Florian Kevin Schultz am Sonnabend, den 31.10.2020, gegen 22.00 Uhr die Wohnung seiner Mutter in Rostock Lichtenhagen. Neben dieser Wohnung lebt Florian Kevin Schultz auch in einer Einrichtung in 17219 Wendorf. Er hält sich gerne auf öffentlichen Plätzen auf und fährt selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Jugendliche gab einmal an, auch in Wismar gewesen zu sein.



Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Florian Kevin Schultz seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



