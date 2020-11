POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der BAB 19 - Abschlussmeldung

Röbel (ots) -



Am 01.11.2020 gegen 12:00 Uhr wurde bekannt, dass es zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist. Ein 59-jähriger

deutscher Fahrzeugführer mit einem PKW Audi aus dem Land Brandenburg

erlitt einen medizinischen Notfall, fuhr dabei mehrmals auf einen

anderen vor ihm fahrenden PKW Honda auf und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der PKW Audi kam hinter dem Wildzaun in der Nebenanlage

zum Stehen. Der Fahrzeugführer und die 51-jährige deutsche

Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.



Der angefahrene PKW Honda, besetzt mit einem 52-jährigen deutschen

Fahrzeugführer und einer 49-jährigen deutschen Beifahrerin, beide aus

dem Land Brandenburg, kam nach links in die Mittelschutzplanke und

geriet ins Schleudern bis der PKW auf der Überholspur zum Endstand

kam. Die beiden Insassen dieses Fahrzeugs wurden ebenfalls

schwerverletzt.



Alle vier verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Zudem war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Der

Sachschaden wird auf 20.500 Euro geschätzt. Die BAB 19 musste

zwischen der AS Waren und AS Röbel für fast drei Stunden voll

gesperrt werden.



Jennewein, Claudia

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Dummerstorf/Linstow Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell