POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB 19 zwischen der AS Waren und AS Röbel in Richtung Berlin

Erstmeldung

Am 01.11.2020 gegen 12:00 Uhr wurde bekannt, dass es zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist.

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer erlitt einen medizinischen Notfall und

kam nach rechts mit seinem PKW Audi von der Fahrbahn ab. Der PKW kam

hinter dem Wildzaun in der Nebenanlage zum Stehen.

Vorher stieß er mit seinem PKW gegen ein anderes Fahrzeug (PKW

Honda), welches ins Schleudern geriet und auf der linken Fahrspur zum

Stehen kam. Es wurden insgesamt vier Personen verletzt, davon werden

drei Personen in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem kam der

Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 31.000 EUR.

Die BAB 19 ist zwischen der AS Waren und AS Röbel derzeit voll

gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden noch ca. eine Stunde andauern.

Jennewein, PHK`in

