POL-NB: Diebstahl eines PKW Ford Edge in 17373 Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Am 31.10.2020 gegen 11:45 Uhr zeigte der 47-jährige deutsche Geschädigte den Diebstahl seines PKW an. In der Zeit vom 31.10.2020 05:50 Uhr bis 11:30 Uhr entwendeten unbekannten Täter seinen PKW Ford Edge, Farbe: weiß mit dem amtlichen Kennzeichen UEM-GS 506. Diesen hatte der Geschädigte am 29.10.2020, gegen 18:30 Uhr, in 17373 Ueckermünde in der Straße "Am Tierpark" geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 36.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-82224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell