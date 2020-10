POL-NB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Demmin (ots) - Am 30.10.2020 kam es gegen 19:45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Demminer Wollweberstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Opel und einem PKW Renault, bei dem ein Sachschaden von etwa 1.500,- Euro entstand. Der Fahrzeugführer des PKW Opel, bei welchem es sich um den Unfallverursacher handelt, verließ unerlaubt den Unfallort. Durch den Verkehrsunfall beobachtende Zeugen konnte eine Personenbeschreibung zum Flüchtenden abgegeben werden. Im Ergebnis durchgeführter Ermittlungen konnte der Fahrzeughalter des PKW Opel in Erfahrung gebracht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten dessen Wohnanschrift auf. Hier konnte u. a. der alkoholisierte mutmaßliche Unfallverursacher angetroffen werden.



Als diesem die weiteren Maßnahmen erläutert werden sollten, leistete er plötzlich und unvermittelt massiven Widerstand, indem er u. a. zwei Polizeibeamten ins Gesicht schlug. Durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt konnte der 37-jährige Deutsche gefesselt werden, wobei sich aufgrund des nach wie vor anhaltenden Widerstandes eine weitere Polizeibeamtin am Handgelenk verletzte. Trotz Fesselung trat der Beschuldigte weiter in Richtung der Beamten und konnte diese auch einige Male treffen.



Im weiteren Verlauf gelang es, die Person unter Kontrolle zu bringen, so dass eine Verbringung zum Kreiskrankenhaus Demmin erfolgen konnte. Dort wurde eine zweifache Blutprobenentnahme durchgeführt. Die drei eingesetzten Polizeibeamten trugen leichte Verletzungen davon. Auch kam es zu Schäden an der Einsatzkleidung. Die Polizei ermittelt nunmehr wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts des Widerstandes in Tateinheit mit Körperverletzung.



