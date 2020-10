POL-HRO: Polizei nimmt Räuber fest

Schwerin (ots) - Im Zusammenhang mit der Raubserie auf dem Großen Dreesch konnte die Polizei in Schwerin in den Nachmittagsstunden des 30.10.2020 einen Tatverdächtigen festnehmen.



Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen. Auf Grundlage der polizeilichen Erkenntnisse wurde durch die Staatsanwaltschaft Schwerin Haftantrag gestellt. Das Amtsgericht Schwerin folgte diesem und erließ einen Haftbefehl für den Tatverdächtigen.



Nach Durchsuchungsmaßnahmen, bei dem umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde, konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden. Er wird nun am Samstag, 31.10.2020 einem Haftrichter vorgeführt.



Im Auftrag



Mathias Reimuck Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin



