POL-HRO: Rettungskräfte fangen Pferd auf der Rostocker Stadtautobahn ein

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen gegen 6:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber, dass sich ein Pferd auf der Rostocker Stadtautobahn beim Autobahnzubringer südlich vom Schutower Kreuz befinde. Das Pferd war auf der B103n rückwärts aus einem geschlossenen Pferdeanhänger gesprungen und auf die Fahrbahn gefallen. Dabei verletzte sich das von dem Sturz sehr aufgebrachte Tier leicht. Es konnte im Anschluss durch die Einsatzkräfte der Polizei und der Tiernotrettung eingefangen und sicher zu seiner Besitzerin zurückgebracht werden.



Die Anschlussstelle in Richtung A20 wurde durch die Einsatzkräfte umgehend gesperrt, sodass es im morgendlichen Arbeiterberufsverkehr zu Verkehrseinschränkungen kam.



