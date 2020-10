POL-HRO: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rostock (ots) - Am gestrigen Tage, 09.50 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Gehweg der Rostocker Hermannstraße. Er kam aus Richtung des Parkhauses als ihm ein anderer Radfahrer entgegenkam und ihm in einer kleinen Kurve den Weg schnitt. Der Fahrer des E-Bikes bremste stark ab, rutschte mit dem Rad aus und stürzte. Der entgegenkommende Radfahrer flüchtete vom Unfallort. Eine 63-jährige Zeugin beobachtete den Unfall. Der E-Bike-Fahrer verletzte sich leicht und wurde mittels Rettungswagen in eine Klinik verbracht.



Die Polizei nahm neben dem Verkehrsunfall Strafanzeigen wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung auf. Der Unfallbeteiligte und die Zeugin sind deutscher Nationalität.



