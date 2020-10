POL-ANK: Erinnerung zur Befragung zum Sicherheitsgefühl und zur Zufriedenheit mit der Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) - Wie bereits mitgeteilt, möchte die Polizeiinspektion Anklam mehr über das Sicherheitsgefühl und die Zufriedenheit mit der Arbeit der Polizei erfahren und führt daher in Kooperation mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern und mit der Unterstützung des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger durch (siehe Pressemitteilung der Polizeiinspektion Anklam vom 16.10.2020 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4736193).



Für das Gelingen der Untersuchung ist es äußerst wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der Befragung teilnehmen. So kann die Polizeiinspektion Anklam Erkenntnisse über die Wahrnehmung der Polizei und ihrer Arbeit im Landkreis sammeln. Mit diesen Informationen sollen in selbstkritischer Reflexion Maßnahmen zur Verbesserung des Auftretens und des Umgangs im Sinne der Bürgerorientierung sowie zur eigenen Arbeitsqualität abgeleitet und umgesetzt werden. Die Polizei bittet daher jede bzw. jeden, die einen Fragebogen per Post zugeschickt bekommen haben, ihre bzw. seine Meinung zu diesen wichtigen Fragen mitzuteilen. Auf dem Fragebogen werden die Möglichkeiten der Teilnahme erläutert. Jede Person hat die Wahl, ob Sie den Papierfragebogen ausfüllt und per Rückumschlag zurücksendet oder online an der Befragung teilnimmt. Die Mitarbeit ist selbstverständlich freiwillig, kostenlos und anonym.



Für eventuelle Fragen der Bürgerinnen und Bürger ist noch bis zum 13.11.2020 eine Hotline unter 03971 251-3040 von Montag bis Freitag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr eingerichtet. Die Polizei bedankt sich bereits im Voraus für die Unterstützung.



