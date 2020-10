POL-HRO: LKW-Auflieger kommt quer auf der Fahrbahn zum Liegen

Rostock (ots) - Am Donnerstag, 29.10.2020 gegen 21:41 Uhr verunfallte auf der A 19, Richtungsfahrbahn Seehafen, kurz hinter dem Autobahnkreuz Rostock ein aus Richtung Lübeck kommender LKW.



Der aus Niedersachen stammende deutsche 22jährige LKW-Fahrer kam beim Auffahren von der Verteilerspur auf die A 19, Richtungsfahrbahn Seehafen, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bankette. Dort blieb die Sattelzugmaschine stecken und der Auflieger riss mit der Kupplungsplatte von der Sattelzugmaschine ab. Der mit Papierrollen beladene Auflieger kippte dann auf die linke Fahrzeugseite und kam quer auf der Richtungsfahrbahn Seehafen zum Liegen.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt, die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Seehafen wird zur Bergung bis etwa 04:00 Uhr andauern.



Torsten Pehlgrimm

Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell