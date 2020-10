POL-NB: Verkehrsunfall mit getöteter Person in Dierhagen, LK VR

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 28.10.2020 um 17:41 Uhr teilte ein Unbeteiligter einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger mit. Der Unfallort war auf der Schwedenschanze in Dierhagen. Es erfolgte ein Soforteinsatz durch 2 Streifenwagen des PR Ribnitz-Damgarten. Die Rettungsleitstelle VR wurde verständigt. Vor Ort wurde festgestellt das ein Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollte. Auf der Fahrbahn wurde er dann durch einen PKW mit der vorderen linken Fahrzeugseite erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. Der PKW Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000,-EUR.Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



