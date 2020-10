POL-GÜ: Sieben Fahrzeuge aufgebrochen - mögliche Tatverdächtige ermittelt

Teterow (ots) - Am 28.10.2020 wurden am Güterbahnhof in Teterow sieben Kraftfahrzeuge beschädigt und aufgebrochen. Der Tatzeitraum kann von 03:00 Uhr bis 06:30 Uhr eingegrenzt werden. Bei einigen Autos wurde der Innenraum durchwühlt. Die Kriminalpolizei war zur Tatortarbeit und Spurensicherung eingesetzt. Sie hat mit den Ermittlungen begonnen und prüft zusammen mit den Geschädigten, ob etwas aus den Autos fehlt. Im Rahmen dessen konnte bereits Diebesgut aufgefunden und vermutliche Tatverdächtige ermittelt werden. Weitere Auskünfte können nicht gegeben werden.



