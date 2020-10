POL-LWL: Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Tankbetrüger

Details anzeigen Polizei fahndet nach diesem Tankbetrüger Polizei fahndet nach diesem Tankbetrüger

Lützow/Vellahn/Lübtheen (ots) - Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zu einem noch unbekannten Tankbetrüger, der am 19. April dieses Jahres in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit einem grünen PKW Audi einen Tankbetrug begangen haben soll. Der Mann soll dort Kraftstoff im Wert von über 100 Euro getankt haben und dann ohne zu bezahlen geflüchtet sein. Eine Überwachungskamera fertigte dabei Fotos von der Tat an (Anlage).



In diesem Zusammenhang vermutet die Polizei eine Verbindung zu ähnlichen Fällen im Frühjahr dieses Jahres in Vellahn und Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim), bei denen ebenfalls ein grüner Audi betankt wurde und der Fahrer anschließend geflüchtet war. In allen Fällen waren falsche Kennzeichen an dem PKW angebracht.



Der Tatverdächtige, der augenscheinlich ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur ist, stammt vermutlich aus der Region Westmecklenburg. Die Kriminalpolizei (Tel. 038725/ 500) ermittelt in allen Fällen wegen Betruges und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen, zum PKW bzw. zum Tatverdächtigen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell