POL-ANK: Diebstahl eines Citroen Jumper in Greifswald

Greifswald (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.10.2020, 21:00 Uhr bis 27.10.2020, 06:10 Uhr) wurde in Greifswald ein roter Citroen Jumper (Erstzulassung: 2018) entwendet. Das Fahrzeug mit VG-Kennzeichen, welches zu einem Wohnwagen umgebaut wurde, stand am Straßenrand der Arndtstraße. Die Täter sind bislang unbekannt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell