POL-LWL: PKW ausgebrannt

Grabow (ots) - In Grabow ist am späten Montagabend ein PKW durch ein Feuer zerstört worden. Anwohner hatten gegen 23 Uhr den Brand im John- Brinckman- Weg bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand den Frontbereich des Fahrzeuges bereits komplett erfasst. Eine Gefahr für angrenzende Wohnhäuser bestand nicht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 1.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an.



