POL-SN: Kripo Schwerin sucht Geldkartenbetrüger

Schwerin (ots) - Die auf dem Foto abgebildete Person ist verdächtig im April 2020 an einem Geldautomaten in Neu Zippendorf mit einer fremden EC-Karte Bargeld abgehoben zu haben.



Weiterhin besteht der Verdacht der Unterschlagung, der Geschädigte hatte zuvor seine Geldbörse im Bereich des Großen Dreesch verloren. Das darin befindliche Bargeld und die EC-Karte wurden entnommen.



Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht die Kriminalpolizei das Foto der tatverdächtigen Person.



Hinweise bitte an die Kripo tagsüber unter 0385/5180-1345 oder im Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224



