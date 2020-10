POL-LWL: Fahrradfahrer zog sich bei Sturz Verletzungen zu

Raben Steinfeld (ots) - Bei einem Sturz nahe Raben Steinfeld hat sich ein 41-jähriger Fahrradfahrer am späten Sonntagvormittag Verletzungen zugezogen. Das deutsche Unfallopfer wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich war der Mann auf dem Fahrradweg an der B 321 in Höhe der BAB 14 mit seinem Fahrrad gegen einen Bordstein geraten und dann gestürzt. Er erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eine Schulterverletzung.



