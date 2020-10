POL-HRO: Pkw fährt in Wohnhaus - Fahrzeugführer flüchtet

Rostock (ots) -



Am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr kam es in der Ortslage Groß Pankow,

Gemeinde Siggelkow, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht

verletzten Person. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer

eines Pkw Peugeot in einer Linkskurve die Kontrolle über sein

Fahrzeug und fuhr in dieser geradeaus. Hierbei prallte er frontal in

die Giebelseite eines Wohnhauses und riss dessen Bewohner aus dem

Schlaf. Als diese vor das Gebäude traten, war der vermutliche

Fahrzeugführer gerade dabei, sein Auto aus der Hauswand zu ziehen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person dann

fußläufig von der Unfallstelle.

Die eingesetzten Kräfte mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehren,

dem Kriminaldauerdienst sowie einem Personenspürhund führten

daraufhin eine stundenlange Suche nach dem vermutlichen

Unfallverursacher durch. Hierbei kam auch eine Drohne der

Freiwilligen Feuerwehr Stolpe zum Einsatz.

Gegen 09:00 Uhr konnte der Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift

angetroffen werden. Der 25-Jährige stand unter der Beeinflussung

alkoholischer Getränke, weshalb die Entnahme zweier Blutproben

veranlasst wurde. Die Bewohner des betroffenen Hauses blieben

unverletzt und das Gebäude ist weiterhin nutzbar. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.



