POL-GÜ: Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Güstrow (ots) - In der Nacht vom Freitag zu Samstag gegen 03:15 Uhr zündete ein deutscher Täter Chinaböller in der Rostocker Chaussee auf Höhe des Friedhofeinganges. Der Pyromane konnte durch die Polizei gestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnten weitere vier Chinaböller fest- und sichergestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 2,19 Promille. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetztes eingeleitet.



