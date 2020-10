POL-NB: Sattelzug mit erheblichen Verkehrsmängeln aus dem Straßenverkehr gezogen

Neubrandenburg (ots) - Am Vormittag des 22.10.2020 haben die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow mobile Verkehrskontrollen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte durchgeführt.



Dabei fiel ihnen gegen 09:00 Uhr auf der Neustrelitzer Str. in Neubrandenburg ein Sattelzug für Stückguttransporte auf, dessen Ladung ungesichert auf der Ladefläche stand. Am Ortsausgang Neubrandenburg an der Abfahrt nach Burg Stargard erfolgte die Verkehrskontrolle der Sattelzugmaschine durch die Beamten.



Ein 37-jähriger deutscher Fuhrunternehmer aus dem Raum Stralsund hatte Baumaterialien aus Möllenhagen geladen, die er zu einem Kunden in Neubrandenburg befördern wollte. Beim Öffnen der Fahrertür stellten die Beamten den Fahrzeugführer des Sattelzuges auf Socken, ohne festes Schuhwerk, fest.



Bei der Überprüfung der Daten des Fahrzeugschreibers fielen außerdem eine Geschwindigkeitsüberschreitung sowie Verletzungen der Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten auf. Ferner wurde im Nachweiszeitraum der Fahrerkarte ein Verstoß gegen die Fahrpersonalvorschriften festgestellt, da in einem Fall ohne Fahrerkarte gefahren wurde.



Das hatte für den Fuhrunternehmer diverse Folgen: Wegen des Nichtgetragenen Schuhwerks, somit wegen des Verstoßes gegen die Unfallverhütungsvorschrift, erstatteten die Beamten eine Ordnungswidigkeitenanzeige bei der Berufsgenossenschaft. Die Verstöße gegen die Ladungssicherung und die Geschwindigkeiten haben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der Bußgeldstelle der Stadt Neubrandenburg zur Folge. Eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der Gewerbeaufsicht des Amtes für Arbeitsschutz ergibt sich aus den Verstößen gegen die Arbeits-, Lenk-und Ruhezeit, sowie der Manipulation Fahren ohne Fahrerkarte. Bis zur Sicherung der Ladung wurde dem Fahrzeugführer des Sattelzuges die Weiterfahrt untersagt.



Im hiesigen Fall stellte die Geschwindigkeitsüberschreitung des Fahrzeugführers verbunden mit der unzureichend gesicherten Ladung ein hohes Unfallpotential dar. Die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow konnten durch die Verkehrskontrolle diese Gefahr des Straßenverkehrs abwenden und somit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell