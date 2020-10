POL-SN: Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt und Zeitungskiosk

Schwerin (ots) - In den zurückliegenden Tagen kam es in den Schweriner Stadtteilen Görries und Lankow zu zwei versuchten Einbruchsdiebstählen in Ladengeschäfte. Im Sieben-Seen-Center wurde ein Drogeriemarkt und in der Rahlstedter Straße eine Zeitungskiosk angegriffen. Unbekannte Täter hatten jeweils versucht, die Zugangstüren gewaltsam zu öffnen und in die Verkaufsräume zu gelangen. An beiden Zugangstüren entstanden Sachschäden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



