POL-HRO: Brandstifter gesucht - Kriminalpolizeiinspektion Schwerin bittet um Mithilfe

Schwerin (ots) - In den frühen Morgenstunden des 06.03.2020 haben drei unbekannte Täter in der Hagenower Chaussee, auf dem Gelände des Autohauses Ahnefeld GmbH mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zuvor war der Wachmann festgehalten und bedroht worden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 250.000 Euro.



Mit richterlichem Beschluss wird nach den drei mutmaßlichen Tätern jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera gefahndet. Alle drei waren zur Tatzeit vermummt und dunkel gekleidet.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin bittet um Mithilfe. Wer erkennt eine oder mehrere der abgebildeten Personen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Brandstifter geben?



Hinweise bitte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter 038208/ 888-2222, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei www.polizei.mvnet.de. Für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung führen, hat der Besitzer des Autohauses eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.



