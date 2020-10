POL-ANK: Versuch der schweren Brandstiftung in Greifswald

Greifswald (ots) - Heute Morgen (23. Oktober 2020) wurde die Polizei gegen 05.00 Uhr über eine Brandauslösung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Neuendorfer Wende informiert. Als die Polizei vor Ort eingetroffen ist, waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits weitestgehend abgeschlossen. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte einen im Erdgeschoss abgestellten Kinderwagen angezündet. Der KDD kam ebenso zum Einsatz und hat Spuren gesichert. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von etwa 7.000 Euro.



Die Polizei sucht Zeugen: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834-5400, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



