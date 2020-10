POL-NB: Info-Veranstaltung zum Tag des Einbruchsschutzes

Neubrandenburg (ots) - "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" unter diesem Motto findet jährlich am Tag der Zeitumstellung die bundesweite Kampagne zum Thema Einbruchschutzes statt. Die dadurch gewonnene zusätzliche Stunde sollen die Bürgerinnen und Bürger nutzen, sich über Einbruchschutz zu informieren und die Sicherheitsempfehlungen in ihrem Alltag umzusetzen. In diesem Jahr ist der bundesweite Tag des Einbruchsschutzes am 25.10.2020.



Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg bietet im Rahmen des Aktionstages zum Thema Einbruchschutzes am 29.10.2020, in der Zeit von 13:00 - 17:00 Uhr im Bethaniencenter Neubrandenburg einen Informationsstand für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Unterstützt werden unsere Kollegen von einem Schlüsseldienst und einer Firma zum Einbruchschutz.



Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Mecklenburg-Vorpommern ist leicht rückläufig. Durch die mit einem Einbruch verbundene Verletzung der Privatsphäre und dem verloren-gegangenen Sicherheitsgefühl können aber Betroffene psychische Folgen erleiden, die meist schlimmer als der rein materielle Schaden sind.



Durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik könnten Einbrüche verhindert werden. Im Rahmen des Aktionstages sollen die Bürger*innen durch Experten der Polizei und des Sicherheitsgewerbes umfassend informiert werden, wie sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können und welche Sicherungstechnik für sie geeignet ist. Zudem gibt es Informationen zu stattlichen Fördermaßnahmen zum Einbruchschutz.



Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:



- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

- Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von

Einbrechern leicht zu öffnen.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.

- Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie

immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen. - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher und kennen jedes Versteck!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht

tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den

ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht

innen stecken.

- Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie

gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion

und Sperrbügel (Türspaltsperre). - Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr

Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen

Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. - Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber

geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den

Türöffner drücken.

- Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und

sprechen Sie sie an.

- Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und

Bodentüren stets verschlossen sind.

- Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie

z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten

Eindruck zu erwecken.

- Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage)

und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf

110. Termine für eine Beratung in Ihrem Haus/Wohnung und weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie hier:



Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle PHK Torsten Dowe Beguinenstraße 2 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395-55825134 eMail: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de Internet: https://www.k-einbruch.de/



