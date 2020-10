POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Stavenhagen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 23.10.2020, gegen 01:15 Uhr, kam es im Tannenweg in Stavenhagen zu

einem Räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein unbekannter

Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dort durchsuchte er mehrere

Taschen und entwendete eine Geldbörse. Die 52-jährige deutsche

Wohnungsinhaberin bemerkte den Täter, rief um Hilfe und versuchte den

Täter festzuhalten, um ihn an der Flucht zu hindern. Durch die

Abwehrhandlung des Täters verletzte sich die 52-Jährige am

Handgelenk. Der Täter konnte sich aus dem Griff der Wohnungsinhaberin

befreien und flüchten. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen

zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die

Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben bzw. Angaben zum Täter machen können,

werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter

03994/231-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell