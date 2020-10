POL-NB: Hanfplantage bei Brand eines Hausanbaus in Pomellen entdeckt

PHR Pasewalk (ots) -



Am 22.10.2020, gegen 15:15 Uhr, wurde das Polizeihauptrevier Pasewalk

durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über Brand eines

Wohnhauses in Pomellen informiert. Durch einen technischen Defekt an

einem Durchlauferhitzer kam es zu einem Brand in einem Anbau eines

Einfamilienhauses.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte der Anbau in voller

Ausdehnung. Zur Brandbekämpfung waren 37 Kameraden der Freiwlligen

Feuerwehren Nadrensee, Penkun, Friedefeld, Ladenthin und Krackow im

Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten ca. 1,5 Stunden und es konnte ein

Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden.

Dieses ist weiterhin bewohnbar und es wurde niemand verletzt. Bei dem

Brand entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20 000 Euro.

Während der Ermittlungen zur Brandursache wurden im Haus und auf dem

Grundstück 12 Hanfpflanzen sowie ca. 300 g getrocknete Cannabisblüten

aufgefunden. Ein Wohnzimmerschrank war zur Aufzucht der Pflanzen mit

Alufolie und einer Lampe ausgestattet.

Die aufgefunden Pflanzen wurden sichergestellt und es wurde ein

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet.





