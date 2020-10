POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L 24 bei Röbel (LK MSE)

PR Röbel (ots) -



Am 22.10.2020, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der L 24, kurz hinter der

Ortschaft Röbel, zu einem Verkehrsunfall an dem zwei PKW und ein LKW

beteiligt waren.

Die 28-jährige Fahrerin eines PKW VW befuhr die L 24 aus Röbel

kommend in Richtung Sietow. Vor dem VW fuhr ein LKW. Die

Fahrzeugführerin des VW überholte, trotz unklarer Verkehrslage, den

LKW und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Seat seitlich

zusammen. Beim Wiedereinscheren touchierte die 28-jährige den zuvor

überholten LKW. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden

durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallverursacherin wurde

mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Waren verbracht. Die

77-jährige Seat Fahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, konnte

jedoch vor Ort behandelt werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 9.000,-EUR

Die L 24 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der

Fahrzeuge teilweise voll gesperrt werden.





Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell