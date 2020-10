POL-NB: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Stralsund (ots) - Gestern Nachmittag ist der Polizei Stralsund der Diebstahl eines Autos von der Außenfläche eines Stralsunder Autohauses gemeldet worden. Es handelt sich um einen schwarzen Toyota RAV4 im Wert von etwa 30.000 Euro. Zudem sind vom Gelände des Autohauses Kennzeichen entwendet worden. Es ist möglich, dass der oder die Tatverdächtigen in dem schwarzen Toyota mit folgendem Kennzeichen unterwegs sind: HST-TK730. Der Wagen wurde vermutlich zwischen Dienstag, später Nachmittag, und Mittwochmorgen gestohlen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand war wenig Kraftstoff im Fahrzeug, so dass wir davon ausgehen, dass der oder die Tatverdächtigen im Umfeld des Diebstahl-Ortes getankt haben.



In diesem Zusammenhang bitten wir Zeugen, die sowohl im Bereich des Carl-Heydemann-Rings zwischen dem Tribseer Damm und dem Philipp-Julius-Weg als auch an umliegenden Tankstellen verdächtige Personen bemerkt haben bzw. das Fahrzeug gesehen haben, melden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 / 28900 oder an jede andere Polizeidienststelle.



