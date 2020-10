POL-HRO: Exhibitionist im Rostocker Lindenpark - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Bereits im August hat sich ein Exhibitionist in Rostock vor einer Joggerin entblößt. Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, bittet die Kriminalpolizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung.



Der Fall hatte sich am Freitag, den 14.08.2020, im Lindenpark ereignet. Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr war die Joggerin auf einem Nebenweg in Richtung Saarplatz unterwegs, als sich der Unbekannte öffentlichkeitswirksam vor ihr entblößte und sich selbst dabei auch filmte. Zur Beschreibung des Mannes liegen folgende Angaben vor:



- ca. 1,80 m groß; kräftige Statur

- 30 bis 35 Jahre alt

- dunkle, kurze Haare

- blau-/ türkisfarbenes Oberteil

- dunkle Shorts Der Exhibitionist hatte ein dunkles Herrenfahrrad sowie einen Hund mit heller Fellfarbe (möglicherweise Labrador) bei sich.



Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Mithilfe und fragt: Wer kennt diesen Mann bzw. wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des beschriebenen Täters geben?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/49161616 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



