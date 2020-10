POL-ANK: Einbruch in Wolgaster Einfamilienhaus

Wolgast (ots) - Am gestrigen Tag (20. Oktober 2020) ereignete sich zwischen 05.25 und 14.30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der August-Dähn-Straße in Wolgast. Die unbekannten Täter sind gewaltsam in das Haus eingedrungen und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.



Der KDD kam zum Einsatz und hat Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836-2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



