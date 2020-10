POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 12jährigem Kind eingestellt

Bad Doberan (ots) - Bezug: Meldung der Polizeiinspektion Güstrow vom 20.10.2020, 11:29 Uhr



Der Aufenthalt der 12jährigen aus Bad Doberan wurde am frühen Dienstagabend bekannt. Das Mädchen ist mittlerweile wieder in Obhut ihrer Mutter. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.



Im Falle einer Veröffentlichung der Fahndungsdaten und des Bildes auf eigenen Auftritten wird gebeten, diese zu löschen bzw. zu anonymisieren.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell