POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus Stralsund

Stralsund (ots) - Seit dem 20.10.2020, circa 10:30 Uhr wird der 25-jährige Paul Steinke vermisst. Der vermisste Deutsche war in der Hestia Pflege- und Heimeinrichtung "Alte Gärtnerei" in Stralsund untergebracht und ist von dort abgängig. Paul Steinke ist krank und benötigt dringend medizinische Hilfe.



Er wird wie folgt beschrieben:



- circa 180 cm groß, - schlank, - dunkle kurze Haare, - schlaksiger Gang, - Muttermal auf der linken Wange, - kleine Narbe auf der Stirn, - bekleidet mit einer weißen Jogginghose, einer blauen Jacke und

hellblauen Turnschuhen. Die bisherigen Suchmaßnahmen durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund und eines Fährtensuchhundes führten nicht zum Erfolg. Darüber hinaus wurden benachbarte Dienststellen über die Vermisstensuche informiert. Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto des Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Paul Steinke gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831- 28900, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Stralsund

Pressestelle

Mathias Müller

Telefon: 03831/ 245205

Fax: 03831/245 260

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell