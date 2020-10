POL-HST: Fußgänger erleidet bei Zusammenstoß mit PKW lebensbedrohliche Verletzungen

Marlow (ots) - Am heutigen Dienstag (20.10.2020) ereignete sich in Marlow ein schwerer Verkehrsunfall.



Gegen 10:15 kam es in der Carl-Kossow-Straße zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen betrat der 76-jährige deutsche Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn und wurde von einem von rechts kommenden, in Richtung Semlow fahrenden, PKW Opel erfasst. Der 76-jährige Mann aus der Region zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Die 27-jährige deutsche PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.



Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Dekra-Sachverständiger hinzugezogen. Die Untersuchungen dazu dauern noch an.



Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für knapp drei Stunden voll gesperrt werden.



