POL-GÜ: Aktualisierung - Suche nach vermisstem Kind

Details anzeigen Vermisst Nevermann Vermisst Nevermann

Bad Doberan (ots) - ~Änderung: Foto; Telefonnummer



Die Meldung vom 20.10.2020, 04:05 Uhr wird gelöscht. Es wird darum gebeten, das im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebene Lichtbild zu löschen.



Mit dieser Pressemeldung sucht die Polizei weiterhin nach dem vermissten 12-jährigem Mädchen aus Bad Doberan.



Fenja Alena Nevermann wurde am 18.10.2020, 22:00 Uhr, letztmalig von ihrer Mutter in ihrem Kinderzimmer gesehen.



Sie ist ca. 160 cm groß und hat dunkelblonde Haare.



Bekleidung:



- grüne Sweetjacke, darunter blauer Pullover mit orangener Schrift "Puma"



- dunkelblaue Jogginghose mit Aufschrift auf linkem Bein

- graue Turnschuhe Die bisherigen Ermittlungen zum Auffinden des Mädchens haben bislang keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthalt geben kann, der melde sich bitte beim Polizeihauptrevier Bad Doberan (Telefon 038203-560), jede andere Polizeidienststelle oder der Interwache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell