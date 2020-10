POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer Verletzten und hohem Sachschaden in Blumenthal (bei Ferdinandshof)

Ueckermünde (ots) - Heute Morgen (20.10.2020, 06:10 Uhr) kam es auf der L 28 in Blumenthal (bei Ferdinandshof) auf Höhe der Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete die 26-jährige Fahrerin eines PKW Ford die Vorfahrt der 58-jährigen Fahrerin eines PKW Opel. Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch die 26-Jährige leichtverletzt wurde und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Ueckermünde gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von Höhe von ca. 30.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell