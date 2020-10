POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der B110

Usedom (ots) - Gestern Abend (20. Oktober 2020, gegen 20:00 Uhr) ereignete sich auf der B110 zwischen der Zecheriner Brücke und der Stadt Usedom ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei polnische Insassen lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.



Nach ersten Erkenntnissen befuhren sie mit ihrer Mercedes E-Klasse die Bundesstraße aus Richtung Anklam kommend in Richtung Usedom. Nachdem sie die Zecheriner Brücke überquerten wollten sie den wegen Bauarbeiten voll gesperrten Straßenabschnitt zwischen Voßberg und Abzweig Gneventhin passieren. Dabei übersahen sie die unbeleuchtete Asphaltfräse und fuhren ungebremst in das Arbeitsfahrzeug. Dadurch, dass sich der Mercedes unter die Fräse geschoben hatte, zogen sich der 30-jährige Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin lebensbedrohliche Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von 60.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell