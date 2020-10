POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Rostock - Erstmeldung

Rostock (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich heute Morgen kurz nach 09:00 Uhr in der Hamburger Straße im Rostocker Stadtteil Reutershagen ereigenet. In Höhe der Kunsthalle sind aus noch ungeklärter Ursache zwei Straßenbahnen ineinander gefahren. Es wurden mehrere Personen verletzt, einige davon schwer.



Derzeit sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor Ort im Einsatz. Im Bereich der Unfallstelle kommt es zu Verkehrseinschränkungen.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell