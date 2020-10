POL-HST: Straße nach Verkehrsunfall in Putbus mehrere Stunden voll gesperrt

Putbus (ots) - Am gestrigen Montag (19.10.2020) ereignete sich in Putbus auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und erheblichem Sachschaden.



Gegen 11:20 Uhr wollte ein 50-jähriger Deutscher mit einem LKW Mercedes-Benz am Circus nach links in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrzeugführer dabei einen von links kommenden PKW Chrysler und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrzeugführer des LKW und die 83- jährige deutsche Beifahrerin im PKW Chrysler erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus nach Bergen. Der 59-jährige deutsche Fahrer des PKW Chrysler blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell