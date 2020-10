POL-HRO: Polizei sucht vermisstes Kind aus Bad Doberan

Details anzeigen Bild: Vermisste Bild: Vermisste

Bad Doberan (ots) - Seit Montag, den 19.10.2020 wird die 12-jährige



Fenja Alena Nevermann,



aus Bad Doberan vermisst.



Die Vermisste ist am 18.10.2020 letztmalig von ihrer Mutter gegen 22:00 Uhr in ihrem Kinderzimmer gesehen worden. Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes des gesuchten Kindes.



Personenbeschreibung:

- ca. 1,60m groß

- dunkelblonde Haare



Bekleidung:

-grüne Sweetjacke darunter blauer Pullover mit orangener Schrift

"Puma"

-dungelblaue Jogginhose mit Aufschrift auf linkem Bein

-graue Turnschuhe Die Polizei bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat Fenja Alena Nevermann nach dem 18.10.2020 gegen 22 Uhr gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben?



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203-56, das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208-8882222 oder jede andere Polizeidienststelle oder die Interwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Moritz Schlegelmilch

Polizeihauptrevier Bad Doberan Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





