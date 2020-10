POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der B 109, Höhe Abfahrt Klein Bünzow

Anklam (ots) - Am 19.10.2020 befuhr ein 80-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes gegen 16:15 Uhr die Kreisstraße 15 aus Richtung Klein Bünzow und wollte die B 109 überqueren. Dabei übersah der Unfallbeteiligte einen PKW VW, welcher die Bundestraße in Richtung Ziethen befuhr und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 32-jährige Fahrzeugführerin des VW sowie ein 7-jähriger Mitfahrer des PKW Mercedes wurden leicht verletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden ca. 10.000 EUR. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell