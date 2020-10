POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer führte Schreckschusswaffe mit sich

Wittenburg (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Montagmorgen in Wittenburg einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie sich bei den weiteren Überprüfungen herausstellte, soll der 28-jährige Autofahrer kurz zuvor in Mölln (Schleswig-Holstein) einen Verkehrsunfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Er soll dort mit seinem PKW eine Laterne gerammt haben. Der betreffende Autofahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille auf und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem führte er einen Schreckschussrevolver mit sich, für den er keinen Waffenschein nachweisen konnte. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher und brachte den Mann zur Blutentnahme. Außerdem erstattete die Polizei Anzeige gegen den 28-jährigen Deutschen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Verstoßes gegen das Waffengesetz.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell