POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall in Rechlin Ellerholz

Rechlin (ots) - Am 19.10.2020 gegen 06:20 Uhr kam es in Ellerholz in 17248 Rechlin zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 61-jährige deutsche Fahrzeugführerin die Durchfahrtsstraße Ellerholz in Rechlin von der B 198 kommend in Richtung Rechlin Nord, als sie auf Höhe des Abzweigs Sprotscher Berg aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, das am Straßenrand befindliche Buschwerk durchfuhr und in der Folge mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrzeugführerin konnte sich allein aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Das Fahrzeug wird im Laufe des Tages geborgen. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 2000 EUR geschätzt.



