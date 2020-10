POL-LWL: Zeuge zum Brandgeschehen in Dömitz gesucht

Dömitz (ots) - Nach einem Feuer auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Dömitz sucht die Polizei nun nach einem noch unbekannten Zeugen. Der Brand war am Montagmorgen in einem baufälligen Schuppen ausgebrochen. Offensichtlich wurde dort Unrat in Brand gesetzt. Anwohner löschten das Feuer daraufhin, sodass die Feuerwehr nicht zum Einsatz gerufen werden musste. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Mann, der mit einem Hund unterwegs war, am Tatort mehrere Kinder bzw. Jugendliche angesprochen haben soll, die möglicherweise mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell