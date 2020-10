POL-LWL: Handtasche aus PKW gestohlen

Parchim (ots) - In Parchim ist am Samstagnachmittag eine Handtasche aus einem PKW gestohlen worden. Darin befanden sich nach ersten Erkenntnissen Bargeld, persönliche Papiere sowie eine Armbanduhr. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 3.000 Euro beziffert. Den Aussagen der betroffenen Autofahrerin zufolge hatte sie den PKW gegen 16 Uhr in der Karl- Liebknecht- Straße abgestellt und war anschließend nur kurz in ihre Wohnung gegangen. Als sie wenige Minuten später zum Wagen zurückkehrte, war die Handtasche verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass der PKW zur Tatzeit nicht verschlossen war. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei, niemals Wertgegenstände (Taschen, Geldbörsen, Smartphones u.a.) in parkenden Autos zu hinterlassen, auch nicht im Kofferraum! Fahrzeuge sind auch bei nur kurzer Abwesenheit immer komplett zu verschließen!



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell