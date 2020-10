POL-LWL: Geldbörse aus PKW gestohlen

Stolpe (ots) - Aus einem parkenden Auto auf dem Rastplatz Stolpe an der BAB 24 haben unbekannte Täter am Sonntagmittag eine Geldbörse gestohlen. Der betreffende Autofahrer hatte für ca. 30 Minuten die Raststätte besucht, als die Täter in dieser Zeit ein Seitenfenster des PKW zerschlugen. Die Diebe entkamen anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und appelliert erneut, keine Wertgegenstände in parkenden Autos zurückzulassen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell